В Башкирии предупредили о резком понижении температуры

В Башкирии в ближайшие дни – с 26 по 30 июня – ожидается резкое понижение температуры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии в ближайшие дни – с 26 по 30 июня – ожидается резкое понижение температуры. Об этом предупредил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Ночью столбики термометров опустятся до +5, +11°. Днем солнце прогреет воздух только до +15, +21°.

– В отдельных горных районах на поверхности почвы возможны слабые заморозки, – передали в аварийном ведомстве. – Местами сохранятся дожди различной интенсивности.

Госкомитет республики по ЧС напомнил жителям об опасности заморозков для сельскохозяйственных растений и посоветовал обеспечить их укрытие.

Напомним, вечером 23 июня по Башкирии прошелся штормовой ветер с сильным ливнем. В столице региона Уфе стихия повалила деревья и затопила улицы.