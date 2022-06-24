Из аэропорта Уфы увеличилось число авиарейсов в Турцию

Авиакомпания Red Wings увеличила частоту полетов из Уфы в турецкий город Стамбул Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings увеличила частоту полетов из Уфы в турецкий город Стамбул. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Рейсы теперь будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам – на самолете SSJ-100, который вмещает до ста пассажиров.

Ранее «КП-Уфа» писала, что с 11 июня из башкирской столицы открылись прямые авиарейсы в Анталью. Частота полетов туда увеличилась до пяти раз в неделю.