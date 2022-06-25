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Общество25 июня 2022 4:30

Сколько чиновников в Башкирии за прошлый год отстранили от работы по подозрении в коррупции

Постановления выносили органы прокуратуры
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

За 2021 год в Башкирии от должностей отстранили в связи с утратой доверия семерых чиновников разного ранга. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе прокуратуры республики, по каждому из них были вынесены соответствующие акты прокурорского реагирования.

Кроме того, в прошлом году сотрудники надзорного ведомства вынесли представления и в адрес трех министерств. Проще говоря, в прокуратуре предупредили руководство республиканских министерств сельского хозяйства, лесного хозяйства и молодежной политики и спорта о нарушении антикоррупционного законодательства. Подробностей этих случаев в прокуратуре Башкирии не раскрыли.