В Башкирии медсестра и биолог за деньги выдавали поддельные справок о вакцинации против COVID-19

В башкирском городе Сибае вынесли приговор медсестре и биологу клинико-диагностической лаборатории местной больницы, которые за деньги выдали девятерым жителям поддельные справки о вакцинации против коронавируса

В башкирском городе Сибае вынесли приговор медсестре и биологу клинико-диагностической лаборатории местной больницы, которые за деньги выдали девятерым жителям поддельные справки о вакцинации против коронавируса. Их судили по уголовным делам о получении взятки и служебном подлоге. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В сентябре 2021 медсестра согласилась на предложение коллеги-биолога за деньги сделать поддельные документы о проведении медицинских осмотров девяти граждан перед прививкой от COVID-19. Сотрудница внесла в единую информационную систему здравоохранения ложные сведения о том, что пациенты прошли процедуру, а затем изготовила соответствующие сертификаты о вакцинации.

– За оказанные услуги сотрудница лаборатории получила от граждан 45 тыс. рублей, из которых 19 тыс. рублей передала медсестре, – передали в СК РБ. – Преступные факты были выявлены в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников ФСБ совместно с МВД.

Оба сотрудника больницы получили условные сроки: медсестра – три с половиной года, биолог – три года и два месяца.