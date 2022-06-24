После дорожной аварии в Чекмагушевском районе в машине скорой помощи скончался водитель

фото: ГИБДД РБ

В Чекмагушевском районе Башкирии водитель манипулятора погиб при ДТП с грузовиком. Об этом 24 июня сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась минувшей ночью на улице Западной села Новокутово. Там 49-летний уфимец за рулем манипулятора Mitsubishi Canter въехал в припаркованный справа грузовик Freightliner Coronado.

От полученных травм водитель спецтранспорта скончался в машине скорой помощи при госпитализации.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в столице Башкирии пьяный водитель устроил массовое ДТП.