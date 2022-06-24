В Уфе упавшие из-за штормового ветра деревья повредили шесть автомобилей

фото: УГЗ

В Уфе вечером 23 июня упавшие из-за штормового ветра деревья повредили шесть автомобилей. Об этом сообщило управление гражданской защиты.

– Все деревья сотрудники коммунальных служб оперативно распилили и убрали, – передали в аварийном ведомстве.

Всего за вчерашний день в Уфе произошло восемь случаев падения веток и деревьях. Инциденты зарегистрированы в Калининском, Орджоникидзевском и Советском районах столицы.

Отметим, что вместе с ветром башкирскую столицу накрыло еще и сильным ливнем. Осадками подтопило проезжую часть на нескольких улицах. «КП-Уфа» публиковала кадры с последствиями проливного дождя в отдельном материале.