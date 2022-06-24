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Происшествия24 июня 2022 7:59

Полуголый мужчина побил в Уфе полицейского, который сделал ему замечание

Буйного жителя пришлось отправить в психбольницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // SHOT

фото: телеграм // SHOT

Полуголый житель Уфы набросился на участкового полиции, который сделал ему замечание. Об этом сообщило башкирское МВД.

Инцидент, произошедший на улице Баязита Бикбая, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно буйного мужчину в одних трико, который, как рассказали в полиции, выбегал на проезжую часть и мешал движению транспорта. Буйный горожанин привлек внимание сотрудника правоохранительных органов. Последний подошел к полуголому уфимцу и сделал ему замечание. Тот в ответ смахнул с головы фуражку участкового, ударил его рукой по лицу, а затем пнул головой убор.

Впоследствии нападавший был задержан. Им оказался 45-летний уфимец. Чтобы утихомирить его, полицейским пришлось вызвать бригаду медиков. Осмотрев мужчину, специалисты решили госпитализировать его в психиатрическую больницу.