Клуб по интересам “Farfor-встречи”: уфимский ресторан зовет на лекции и мастер-классы

Рестораны федеральной сети Farfor становятся точками притяжения горожан. Теперь в них не только можно заказать еду. В ресторанах проводятся лекции на актуальные темы, мастер-классы, встречи с интересными людьми.

Первая «живая встреча» с психологом на тему семейных конфликтов состоялась в Farfor на улице Кувыкина и вызвала большой интерес гостей. Опытный психолог Алиса Курамшина поделилась советами, как сохранить мир в семье.

Следующее мероприятие пройдет 29 июня в ресторане Farfor на улице Гагарина, 11, и будет посвящено зависимостям, прежде всего, от гаджетов, социальных сетей и компьютерных игр.

По словам генерального директора сети Farfor Дениса Неклеенова, такие встречи - это и способ привлечь в рестораны больше гостей, и позиция компании в сфере социальной ответственности. “На встречи идут те, кто раньше мог и не заказывать у нас еду, но их заинтересовала тема разговора. Так мы расширяем круг наших гостей. Мы стараемся приносить максимальную пользу в тех городах, где работаем: не только кормим людей, но и развлекаем, просвещаем”.

Как говорят гости ресторана, им хочется общаться, обсуждать актуальные темы, делиться своими мыслями и узнавать новое. Есть потребность иногда участвовать в чем-то вроде клуба, месте, куда можно прийти и послушать интересных людей.

Farfor планирует сделать такие встречи регулярными, темы их подсказывают сами посетители. Они будут проходить в разных районах и в разных городах - там, где работают рестораны Farfor.

Ближайшая встреча состоится 29 июня 2022 года, в 19.00 по адресу: Уфа, Гагарина, 11. Гостем вечера будет психолог Игорь Захаров с беседой на тему: «Как формируются современные зависимости и что с ними делать». Для посещения мероприятия необходима регистрация https://forms.yandex.ru/u/62b4757982df22b4930dc842/