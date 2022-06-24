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Общество24 июня 2022 7:25

Дорожная полиция Башкирии устроит массовые проверки водителей 24 июня

ГИБДД Башкирии назвала участки трасс, где пройдут массовые проверки водителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
24 июня сотрудники ГИБДД Башкирии проведут массовые проверки водителей

24 июня сотрудники ГИБДД Башкирии проведут массовые проверки водителей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 24 июня, сотрудники ГИБДД Башкирии проведут массовые проверки водителей. Начальник ведомства Владимир Севастьянов назвал участки трасс, где запланированы рейды.

– Они организованы в трёх районах республики: Иглинском - на 1506 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск; Илишевском - на 1191 км автодороги Москва-Уфа и Белорецком - на 135 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, – передал главный гаишник республики.

На указанных участках выставлены дополнительные наряды ДПС. Они работают совместно с федеральной службы судебных приставов и сотрудниками министерства лесного хозяйства. Севастьянов уточнил, что экипажи дорожной полиции будут ориентированы на профилактику ДТП, в то время как приставы проверят водителей на имеющиеся задолженности. Представители Минлесхоза в свою очередь обратят внимание на большегрузы, которые перевозят древесину.