Дорожная полиция Башкирии устроит массовые проверки водителей 24 июня

24 июня сотрудники ГИБДД Башкирии проведут массовые проверки водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 24 июня, сотрудники ГИБДД Башкирии проведут массовые проверки водителей. Начальник ведомства Владимир Севастьянов назвал участки трасс, где запланированы рейды.

– Они организованы в трёх районах республики: Иглинском - на 1506 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск; Илишевском - на 1191 км автодороги Москва-Уфа и Белорецком - на 135 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, – передал главный гаишник республики.

На указанных участках выставлены дополнительные наряды ДПС. Они работают совместно с федеральной службы судебных приставов и сотрудниками министерства лесного хозяйства. Севастьянов уточнил, что экипажи дорожной полиции будут ориентированы на профилактику ДТП, в то время как приставы проверят водителей на имеющиеся задолженности. Представители Минлесхоза в свою очередь обратят внимание на большегрузы, которые перевозят древесину.