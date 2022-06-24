Парламент Башкирии намерен освободить от налога на имущество торговые центры

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, освобождающий от налога на имущество торговые центры и площади, которые они сдают в аренду Фото: Иван МАКЕЕВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, освобождающий от налога на имущество торговые центры и площади, которые они сдают в аренду. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как уточнил спикер Константин Толкачев, налоговую льготу установят на 2022 год. Ею можно будет воспользоваться при соблюдении трех условий:

– торговый центр должен быть включен в перечень объектов, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость;

– плата для арендаторов помещений комплексов не должна увеличиваться в течение действия налоговой льготы;

– средняя численность работников арендодателя в 2022 году не должна быть меньше 90 % от среднего показателя за 2021 год.

Толкачев отметил, что освобождение торговых центров от налога на имущество позволит поддержать розничный товарооборот и занятость, а также сгладить последствия санкций.

По словам председателя башкирского парламента, на международные бренды, приостановившие работу с февраля, приходится около 20% всех площадей торговых центров страны. В то же время только в Башкирии комплексы обеспечивают рабочими местами более 100 тысяч человек.

– Уход иностранных ритейлеров неизбежно […] приведет к росту безработицы. Кроме того, выручка арендаторов показывает снижение. В большинстве случаев торговые комплексы входят в их положение и даже снижают арендную плату, хотя сохранение объектов торговли в надлежащем состоянии требует немалых затрат, – пояснил Толкачев.

Он считает, что налоговые льготы смягчат влияние кризиса на торговлю и поддержит предпринимателей.