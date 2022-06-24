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Общество24 июня 2022 7:09

Парламент Башкирии намерен освободить от налога на имущество торговые центры

Для получения льготы комплексы должны будут соблюсти три условия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен принять законопроект, освобождающий от налога на имущество торговые центры и площади, которые они сдают в аренду

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, освобождающий от налога на имущество торговые центры и площади, которые они сдают в аренду

Фото: Иван МАКЕЕВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, освобождающий от налога на имущество торговые центры и площади, которые они сдают в аренду. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как уточнил спикер Константин Толкачев, налоговую льготу установят на 2022 год. Ею можно будет воспользоваться при соблюдении трех условий:

– торговый центр должен быть включен в перечень объектов, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость;

– плата для арендаторов помещений комплексов не должна увеличиваться в течение действия налоговой льготы;

– средняя численность работников арендодателя в 2022 году не должна быть меньше 90 % от среднего показателя за 2021 год.

Толкачев отметил, что освобождение торговых центров от налога на имущество позволит поддержать розничный товарооборот и занятость, а также сгладить последствия санкций.

По словам председателя башкирского парламента, на международные бренды, приостановившие работу с февраля, приходится около 20% всех площадей торговых центров страны. В то же время только в Башкирии комплексы обеспечивают рабочими местами более 100 тысяч человек.

– Уход иностранных ритейлеров неизбежно […] приведет к росту безработицы. Кроме того, выручка арендаторов показывает снижение. В большинстве случаев торговые комплексы входят в их положение и даже снижают арендную плату, хотя сохранение объектов торговли в надлежащем состоянии требует немалых затрат, – пояснил Толкачев.

Он считает, что налоговые льготы смягчат влияние кризиса на торговлю и поддержит предпринимателей.