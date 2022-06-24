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Происшествия24 июня 2022 6:05

В Уфе пьяный водитель ВАЗ-21099 устроил массовое ДТП

В аварии пострадали два человека, в том числе и сам виновник
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе пьяный водитель столкнулся с двумя автомобилями. В ДТП пострадали два человека, в том числе и сам виновник.

В Уфе пьяный водитель столкнулся с двумя автомобилями. В ДТП пострадали два человека, в том числе и сам виновник.

В Уфе пьяный водитель столкнулся с двумя автомобилями. В ДТП пострадали два человека, в том числе и сам виновник. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Авария случилась около семи часов вечера 23 июня. На улице Российской 29-летний мужчина за рулем вазовской «девяносто девятой» врезался в движущуюся с улицы Кольской Hyundai Solaris и встречную Renault Logan.

Водитель ВАЗ-21099 получил различные ушибы, 64-летняя пассажирка из Renault была госпитализирована с тяжелыми травмами.

В ходе разбирательства дорожная полиция выяснила, что уфимец управлял отечественной легковушкой в состоянии опьянения. Алкотестер показал у него 0,427 миллиграмм спиртного на литр выдыхаемого воздуха. Против мужчины составили административный протокол. Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в 30 тыс. рублей.