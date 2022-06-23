В Уфе пройдет массовая проверка теплосчетчиков

Проверка тепловых счетчиков для жителей Уфы будет абсолютно бесплатной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшее время в Уфе начнутся массовые проверки счетчиков учета тепла в домах, где жильцы заключили прямые договоры с «БашРТС», сообщается на сайте компании. Специалисты ресурсоснабжающей организации снимут показания индивидуальных приборов учета, проверят их состояние и установят на них пломбы.

Представители компании, среди прочего, будут определять факты вмешательства в работоспособность приборов учета и оформят соответствующие акты.

- Процедура проверки приборов учета для жителей является бесплатной, - пояснили в «БашРТС».

Как отметили в компании, проверки нужны для того, чтобы сопоставить реальный расход тепла с теми сведениями, которые передают жители.