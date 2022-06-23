Башкирия получит 14,8 млрд рублей на инфраструктурные проекты в Уфе и Нефтекамске

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 23 июня, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Провел его в режиме видеосвязи вице-премьер федерального Кабмина Марат Хуснуллин. Основной темой заседания стало развитие строительного комплекса, в том числе, за счет инфраструктурных облигаций.

Глава Башкирии представил вице-премьеру и другим членам комиссии две заявки на получение бюджетных кредитов. Как пояснили в пресс-службе администрации главы региона, в частности, речь шла о строительстве объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры в Нефтекамске и Уфе. Общий объем бюджетного кредитования на эти цели составил 19,6 млрд рублей, а сроки реализации проектов – до 2025 года.

- Выделение части этих средств – 14,8 млрд рублей – одобрили в прошлом году. Огромное за это спасибо. Мы уже приступили к работе. Ещё 4,8 млрд рублей необходимы на дополнительные объекты. Это капитальный ремонт моста через реку Белую, который включили в проект «Южные ворота», - заявил на заседании правительственной комиссии Радий Хабиров.

Глава Башкирии также отметил, что в ранее озвученную сумму расходов входит строительство школы в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон и реконструкция очистных сооружений в Нефтекамске. В свою очередь, комиссия федерального Кабмина одобрила заявки на дополнительное финансирование.

- Башкортостан – это регион, где умеют работать, - процитировали вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина в пресс-службе главы Башкирии.