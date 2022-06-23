Житель Уфы внезапно скончался после конфликта на дороге

Фото: Рустем Ахунов

Следователи СКР по Башкирии проводят доследственную проверку по факту смерти 56-летнего жителя Уфы, внезапно скончавшегося прямо за рулем автомобиля. По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел в минувшую среду, 22 июня, в Кировском районе башкирской столицы.

По предварительным данным, вчера днем на дороге возник конфликт между 56-летним водителем грузовой «Газели» и 24-летним водителем легковой иномарки. Водители выясняли отношения прямо на проезжей части, а затем молодой человек сел в машину и уехал. Старший участник ссоры также сел в свой грузовик, но в какой-то момент ему стало плохо, он потерял сознание, а затем скончался.

Следователи СКР по Башкирии теперь устанавливают обстоятельства, послужившие причиной смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе ведомства.