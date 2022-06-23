Житель Башкирии на «Муравье» врезался в электроопору и погиб

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 23 июня, в Баймакском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. О нем сообщили в региональной ГИБДД.

Инцидент произошел в третьем часу дня в деревне Абдрахманово. По данным дорожной полиции, 56-летний местный житель на мотороллере «Муравей врезался в электроопору. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

– Транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, также мужчина не имел водительских прав. Подробности аварии уточняются, – передали в Госавтоинспекции республики.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в ДТП за несколько дней погибла молодая невеста. Она находилась в машине вместе со своим женихом.