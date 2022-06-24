Мэр Уфы устроил опрос среди жителей по поводу нового цвета дорожной разметки

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях устроил опрос среди жителей по поводу нового цвета дорожной разметки. По его словам, на проезжей части улицы Пушкина была нанесена желтая двойная сплошная линия, у которой перед белой есть преимущества.
– По опыту других городов, желтый цвет позволяет лучше концентрировать внимание водителей, тем самым повышает уровень дорожной безопасности. И смотрится интереснее, – написал сити-менеджер.
Мавлиев открыл голосование с вопросом, стоит ли продолжить практику нанесения желтой разметки. Пока более 90% горожан ответит утвердительно.
Напомним, на прошлой неделе на оперативном совещании в мэрии Ратмир Мавлиев отчитал чиновника за затянувшееся нанесение дорожной разметки.