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Общество23 июня 2022 13:00

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, града и ливня

Порывы достигнут 25 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
По региону прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, крупный град, сильные ливни и грозы.

По региону прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, крупный град, сильные ливни и грозы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям объявил в республике штормовое предупреждение. Сегодня вечером, 23 июня, и в течение ближайших суток по региону прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, крупный град, ливни и грозы.

По данным синоптиков Башгидромета, завтра, 24 июня, местами пройдут дожди. Температура воздуха этой ночью составит +10, +15° (по югу до +20°), днем +22, +27° (по югу +28, +33°).

Напомним, в конце прошлой недели по Башкирии пронесся штормовой фронт, который принес с собой ливень, сильный ветер и град.