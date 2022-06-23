Ревнивец из Башкирии показал, как убил мать шестерых детей

Обвиняемый в убийстве 32-летней многодетной матери во время следственного эксперимента // кадр сюжета Белорецкой телекомпании

Житель башкирского города Белорецка во время следственного эксперимента показал, как на почве ревности расправился со своей сожительницей – 32-летней матерью шестерых детей. По словам мужчины, он забил ее до смерти ногами. Об этом сообщила Белорецкая телекомпания.

Напомним, преступление произошло вечером 17 июня. Дома между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и женщиной произошла ссора. Обвиняемый приревновал подругу к бывшему супругу и избил ее. От полученных травм она скончалась.

Погибшая мать шестерых детей // фото: соцсети

Сейчас 36-летний фигурант уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом находится под стражей.

У погибшей осталось шестеро детей. Самому старшему всего 13 лет, а младшему – два года. Ранее «КП-Уфа» выяснила, где они теперь будут жить.