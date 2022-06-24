В Башкирии за 223 млн рублей запустят производство 600 тыс. бутылок кумыса в год

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В башкирском городе Баймаке планируется запустить производство сублимированного кумыса и кобыльего молока. Инвестор – компания «ЭкоПродукт» – вложит в предприятие порядка 223 млн рублей. Проект получил статус приоритетного. Об этом 23 июня сообщило региональное правительство.

– Республика занимает 2-е место по поголовью лошадей среди субъектов Российской Федерации и является лидером в ПФО. Инвестор планирует организацию собственных коневодческих ферм и строительство производственного цеха в Баймаке, – рассказал министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов.

На предприятии запустят производство полного цикла мощностью 26-30 тонн сухого продукта в год. Основными продуктами станут 8,2 тонны сублимированного кобыльего молока, 600 тыс. бутылок кумыса и 246,5 тонны мяса на переработку. Проект реализуют уже в текущем году. Предполагается, что он будет способствовать экономическому росту и развитию сельского хозяйства, а также обеспечит рост объемов налоговых поступлений в региональный бюджет.