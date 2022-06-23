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Происшествия23 июня 2022 8:26

В Уфе при ДТП с Opel Astra и Ford Fiesta пострадали три человека

Авария случилась на выезде из города
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе при ДТП с двумя легковушками пострадали три человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в седьмом часу вечера на первом километре трассы Уфа-Оренбург. Там столкнулись попутные Opel Astra под управлением 32-летнего мужчины и Ford Fiesta, за рулем которой сидела 25-летняя девушка. После удара машины заехали на клумбу.

В результате дорожного инцидента травмы получили три человека: оба водителя, а также 26-летняя пассажирка из Ford.

Госавтоинспекция проводит разбирательство по факту ДТП.