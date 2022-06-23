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Общество23 июня 2022 7:09

В Башкирии свернули поиски 40-летней Гульнары Сагитовой пропавшей почти месяц назад

Женщина уехала из дома и все это время не выходила на связь
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/beloretsk3

Фото: vk.com/beloretsk3

Родные и близкие 40-летней Гульнары Сагитовой из Белорецкого района целый месяц разыскивали свою родственницу. Женщина ушла из дома еще 25 мая этого года в направлении города Белорецк и бесследно исчезла. Родственники пытались самостоятельно установить ее местонахождение и подозревали, что она может находится в микрорайоне Нижнее Селение.

К счастью, история поисков Гульнары Сагитовой завершилась благополучно. Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» ее родственница, она вышла на связь с родными. Известно, что с ней все в порядке.

- Она это время с парнем жила в Белорецке. Говорит, что телефон потеряла и не могла позвонить, номер наш наизусть не помнит. Сейчас дома уже, жива и здорова, - отметила родственница Гульнары.