В Башкирии в реке утонула девушка, купавшаяся вместе с парнем

В деревне Симский Кармаскалинского района Башкирии в реке утонула девушка. Ее вместе с парнем унесло течением во время купания

В деревне Симский Кармаскалинского района Башкирии в реке утонула девушка. Ее вместе с парнем унесло течением во время купания. Инцидент произошел вечером 22 июня. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Во время купания девушку и парня унесло течением, где сливаются реки Сим и Белая, – передали в аварийном ведомстве. – Парень смог самостоятельно выбраться на берег, а 31-летняя девушка, к сожалению, утонула.

Тело девушки на другом берегу реки обнаружили местные жители. На месте происшествия работали спасатели, медики и полиция.

В Госкомитете РБ по ЧС отметили, что пара купалась на неофициальном пляже. Там был выставлен запрещающий аншлаг.

По последним данным, с начала года в водоемах Башкирии утонули 32 человека.