Дима Билан не приедет в Уфу на фестиваль «Сердце Евразии»

Певец Дима Билан не выступит в Уфе на гала-концерте международного фестиваля «Сердце Евразии» 26 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Дима Билан не выступит в Уфе на гала-концерте международного фестиваля «Сердце Евразии» 26 июня. Новым хедлайнером станет группа «Дискотека Авария». Об этом сообщило Агентство по печати и СМИ Башкирии.

– К сожалению, по независящим от организаторов причинам Дима Билан не сможет приехать, – передали в ведомстве.

Напомним, помимо «Дискотеки аварии» на гала-концерте «Сердца Евразии» выступит также заслуженный артист Сергей Трофимов. Фестиваль будет проходить в течение трех дней – с 24 по 26 июня. Ранее «КП-Уфа» публиковала программу мероприятий культурного праздника.