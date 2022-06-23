Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 5:35

В Башкирии начали продавать кефир в «антисанкционной» упаковке

Производитель решился на необычный шаг
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Такая упаковка выделяет кефир на фоне конкурентов

Такая упаковка выделяет кефир на фоне конкурентов

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии на полках магазинов появился кефир в упаковке, которую сделали с сохранением цветных чернил.

Из-за временных проблем с логистикой, некоторые производители товаров пошли на необычные меры. Так, в Самаре появился в продаже сок в минималистичных белых упаковках с небольшой эмблемой – на производстве начали бережнее относиться к чернилам.

А в Башкирии на полках магазинов заметили кефир местного производства в непривычной упаковке из «крафтовой» бумаги. Всю информацию о продукте уместили на небольшой цветной наклейке. При этом производитель не забыл разместить на коробку с продуктом QR-код с внутренними данными.

Смотрится такая упаковка действительно необычно и явно привлекает внимание покупателей среди остальных кисломолочных продуктов в яркой упаковке. Последних, к слову, на прилавках магазинов гораздо больше.