Руководителем СПЧ при главе Башкирии стала Зульфия Гайсина

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров сменил председателя республиканского совета по правам человека и институтам гражданского общества. Органом будет руководить Зульфия Гайсина, которая ранее была там ответственным секретарем. Соответствующий указ руководитель региона подписал 23 июня.

Зульфия Гайсина // фото: glavarb.ru

– Заместителем председателя [назначен] Флюр Нурлыгаянов, ответственным секретарём – Владимир Савичев. Также обновлён персональный состав членов Совета, – передали в пресс-службе администрации главы Башкирии.

Напомним, с момента основания башкирского СПЧ в 2019 году им руководил Владимир Барабаш.