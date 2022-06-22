Житель Башкирии в качестве питомца завел медвежонка

Фото: скриншот видео

Житель Башкирии опубликовал в социальных сетях видеоролик из Октябрьского. На кадрах он запечатлел, как местный мужчина прогуливается по улице с медвежонком.

– Мишка, мишка, как тебя зовут? – спрашивает у малыша автор ролика.

Животное в это время вертится у ног своего хозяина, скачет по траве и просит молочка. Хозяин рассказал, что сейчас это является основным рационом топтыжки.

Судя по кадрам, у медвежонка очень любопытный и резвый характер, но в то же время он немного опасается прохожих, сначала изучая их со стороны.