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Общество22 июня 2022 16:40

Житель Башкирии в качестве питомца завел медвежонка

Добрый ролик разлетелся по социальным сетям республики
Источник:kp.ru
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Житель Башкирии опубликовал в социальных сетях видеоролик из Октябрьского. На кадрах он запечатлел, как местный мужчина прогуливается по улице с медвежонком.

– Мишка, мишка, как тебя зовут? – спрашивает у малыша автор ролика.

Животное в это время вертится у ног своего хозяина, скачет по траве и просит молочка. Хозяин рассказал, что сейчас это является основным рационом топтыжки.

Судя по кадрам, у медвежонка очень любопытный и резвый характер, но в то же время он немного опасается прохожих, сначала изучая их со стороны.