В Уфе начали доследственную проверку гибели 13-летнего подростка в торговом центре

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку гибели 13-летнего подростка 21 июня в торговом центре. В ведомстве намерены проверить все факты и обстоятельства случившегося.

По данным СК, мальчик вдохнул пары газа из баллончика для заправки зажигалок. После этого его состояние резко ухудшилось, он потерял сознание и умер. Процессуальное решение примут уже после проверки.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в торговом центре «Мега». В момент случившегося юноша был вместе с другом.