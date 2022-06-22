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Происшествия22 июня 2022 13:32

В Уфе начали доследственную проверку гибели 13-летнего подростка в торговом центре

Его тело нашли 21 июня после отравления газом.
Источник:kp.ru

Следственный комитет Башкирии начал доследственную проверку гибели 13-летнего подростка 21 июня в торговом центре. В ведомстве намерены проверить все факты и обстоятельства случившегося.

По данным СК, мальчик вдохнул пары газа из баллончика для заправки зажигалок. После этого его состояние резко ухудшилось, он потерял сознание и умер. Процессуальное решение примут уже после проверки.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в торговом центре «Мега». В момент случившегося юноша был вместе с другом.