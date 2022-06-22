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Общество22 июня 2022 14:15

В руководстве ГИБДД Башкирии произошло кадровое изменение

Заместителем командира отдельного батальона ДПС Башкирии стал Руслан Заинтуллин
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Заместителем командира отдельного батальона ДПС ГИБДД Башкирии назначили капитана полиции Руслана Заинтуллина

Заместителем командира отдельного батальона ДПС ГИБДД Башкирии назначили капитана полиции Руслана Заинтуллина

Заместителем командира отдельного батальона ДПС ГИБДД Башкирии назначили капитана полиции Руслана Заинтуллина. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики Роман Деев. Об этом 22 июня сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Руслану Зинатуллину 43 года. Он родился в Уфе. В 2002 году окончил Уфимский юринститут МВД. Тогда же начал служить в Госавтоинспекции. Занимал должности инспектора ДПС отдельного батальона и заместителя командира роты. До нового назначения работал помощником командира батальона по технической части в группе материально-технического обеспечения.