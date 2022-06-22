Гульназ Асаева рассказала о своей новой страсти

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Певица Гульназ Асаева заявила, что любит покупать автомобили.

Исполнительница башкирской эстрады решила поделиться с поклонниками необычными фактами о себе. Она призналась, что у нее и мужа Вильдана есть одна общая страсть – покупка автомобилей. По словам певицы, такое необычное увлечение они обнаружили после того, как «встали на ноги». После этого они начали совместные походы по автосалонам.

— Это отдельный вид удовольствия. Ходим по салонам просто смотреть машины. Заряжаемся этим уровнем. Ничего так не мотивирует, как визуализация, - заявила певица.

Напомним, что в октябре 2021 года Гульназ Асаева стала счастливой мамой дочери. Супруги тщательно скрывали беременность певицы, а сама Гульназ довольно грубо отвечала совсем уж любопытным поклонникам.