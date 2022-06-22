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Здоровье22 июня 2022 15:04

С начала пандемии в Башкирии подтвердили более 290 тыс. случаев коронавируса

В Башкирии от COVID-19 во второй день подряд скончались три человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались три пациента – столько же, сколько и днем ранее

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались три пациента – столько же, сколько и днем ранее

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались три пациента – столько же, сколько и днем ранее. С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 5 730 человек. Об этом 22 июня сообщил местный Минздрав.

Тем временем COVID-19 подтвердился еще у 50 жителей. Всего на территории региона было зарегистрировано более 290 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 283,9 тыс. человек, 115 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 375 жителей: 81 пациент лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.