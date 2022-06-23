Башкирия потратит около 1,1 млрд рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Уфе

Башкирия готова потратить более 1,1 млрд рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Уфе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Башкирия готова потратить более 1,1 млрд рублей на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Уфе. Соответствующий тендер 21 июня был опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет внедрить транспортную систему к концу декабря 2024 года. Работа предполагает три этапа.

– 1 (до 26 декабря 2022 года): создание Центров управления дорожным движением и общественным транспортом, интеграционной платформы, подсистем управления светофорами и мониторинга транспортного потока;

– 2 (до 26 декабря 2023 года): развитие имеющихся подсистем и создание еще одной – информационной безопасности;

– 3 (до 26 декабря 2024 года): развитие имеющихся подсистем и интеграционной платформы, разработка регламентов информационного межведомственного взаимодействия, создание подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, а также диспетчеризации управления служб содержания дорог.

В конкурсной документации сказано, что цели создания интеллектуальной транспортной системы – это повышение уровня безопасности дорожного движения, оптимизация транспортных потоков, снижение вредного воздействия на экосистему, повышение эффективности работы транспорта и контроля состояния дорог.