Крупное предприятие в Башкирии выставило на торги часть 4-этажного здания

фото: Российский аукционный дом

Предприятие «ПОЛИЭФ» намерено продать 93% площади своего 4-этажного офисного здания 2003 года постройки, которое располагается в башкирском городе Благовещенске. Торги состоятся на площадке Российского аукционного дома. Начальная цена объекта составляет 82,2 млн рублей.

– Здание продается в рамках оптимизации недвижимых активов предприятия. Ранее здесь располагался офис АО «ПОЛИЭФ». Сейчас здание свободно и готово к эксплуатации, – говорится в описании лота.

Вместе с недвижимостью покупателю перейдут сооружения, обеспечивающие функционирование здания (дорога, теплосеть, водопровод, канализация), а также движимое имущество (система пожаротушения, вводно-распределительные шкафы, кондиционеры, мебель и электромеханическое оборудование).

Здание располагается по улице Социалистической, 71 в восточной части Благовещенска, где проходит межрегиональная дорога Стерлитамак-Бирск-Магнитогорск.