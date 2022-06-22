Спасатели в Уфе сняли с дерева кота, который провел там два дня

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В Уфе кот просидела на дереве у детского сада два дня. С дерева животное сняли спасатели. Об этом 22 июня сообщило управление гражданской защиты.

Как рассказали в аварийном ведомстве, поначалу барсика пытались достать воспитатели дошкольного учреждения. Они облили дерево валерьяной и манили кота колбасой, однако тот ни в какую не покидал березу, продолжая при этом мяукать, словно прося о помощи.

В конечном счете было решено вызвать спасателей. Они прибыли на место и при помощи лестницы и альпинистского снаряжения спустили животное вниз. Воспитатели накормили пушистика и выпустили за пределы детсада.