В Уфе число погибших в ДТП пешеходов увеличилось на 175%

В Уфе с начала года и к середине июня произошло 224 ДТП с пешеходами Фото: Александр КОЦ

В Уфе с начала года и к середине июня произошло 224 ДТП с пешеходами. В них пострадали 219 человек, еще 11 – погибли. Число летальных случаев в этих инцидентах увеличилось на 175% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом 22 июня сообщила городская ГИБДД.

– В ходе проведенного анализа, установлено, что 38% этого вида ДТП происходит в дневное время, в период с 14 до 18 часов, в основном, это люди пенсионного возраста. 75% произошли по вине водителей транспортных средств, которые не предоставили приоритета в движении пешеходам, – передали в дорожной полиции города.

Там добавили, что еще 56 ДТП произошло из-за того, что пешеходы пересекали проезжую часть в неположенных местах или на запрещающий сигнал светофора.