В Уфе из 5 тыс. зажженных свечей сложили портрет Мусы Гареева

фото: ufacity.info

В канун Дня памяти и скорби 22 июня в уфимском парке имени Мажита Гафури прошла акция, участники которой сложили из пяти тысяч зажженных свечей портрет Мусы Гареева. Образ летчика и дважды Героя Советского Союза был виден с высоты птичьего полета. Снимками поделилась городская администрация.

– Муса Гайсинович, которому 9 июля исполнится 100 лет со дня рождения, был грозой врагов, совершив рекордные 250 боевых вылетов. Каждая свеча - это дань памяти всем героям, защищавшим нашу Родину от фашизма, – рассказали в мэрии.