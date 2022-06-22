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Общество22 июня 2022 10:04

В Уфе из 5 тыс. зажженных свечей сложили портрет Мусы Гареева

Образ летчика и дважды Героя Советского Союза был виден с высоты птичьего полета
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В канун Дня памяти и скорби 22 июня в уфимском парке имени Мажита Гафури прошла акция, участники которой сложили из пяти тысяч зажженных свечей портрет Мусы Гареева. Образ летчика и дважды Героя Советского Союза был виден с высоты птичьего полета. Снимками поделилась городская администрация.

– Муса Гайсинович, которому 9 июля исполнится 100 лет со дня рождения, был грозой врагов, совершив рекордные 250 боевых вылетов. Каждая свеча - это дань памяти всем героям, защищавшим нашу Родину от фашизма, – рассказали в мэрии.