В Уфе бывшую чиновницу осудят за мошенничество и незаконный оборот средств

В Уфе экс-бухгалтера Калининского района будут судить за хищение 4,3 млн рублей из бюджета

В Уфе экс-бухгалтера Калининского района будут судить за хищение 4,3 млн рублей из бюджета. Бывшая чиновница проходит фигуранткой по уголовным делам о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Об этом 22 июня сообщила башкирская прокуратура.

По версии следствия, обвиняемая во время работы бухгалтером в районной администрации занималась вопросами начисления зарплаты сотрудникам музыкальных школ и подростковых клубов. В расчетные документы она вписывала данные своего родственника и подруги в качестве работников одного из учреждений, указывая их реквизиты.

– С августа 2017 по июль 2021 года таким способом она похитила свыше 4,3 млн рублей бюджетных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению, – рассказали в надзорном ведомстве.

Махинации обвиняемый вскрыл главный бухгалтер – она обнаружила несоответствие данных между документами.

Уголовное дело будет рассматривать Калининский районный суд.