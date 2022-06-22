Стало известно, что будет с шестью детьми из Башкирии, мама которых была жестоко убита

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Стало известно, что будет с шестью детьми из башкирского города Белорецка, мать которых была жестоко убита. Как ранее писала «КП-Уфа», 32-летнюю Ксению Т., по версии республиканских следователей, дома до смерти избил ее же сожитель.

Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Анна Таболина рассказала, что самому старшему ребенку из шести детей убитой многодетной мамы 13 лет, а младшему – всего два года. Чиновник поведала, под чьей опекой они находятся сейчас и что с ними будет дальше.

– Все устроены органами опеки к родственникам: двое – к отцу, двое – к другому отцу, остальных двоих младших детишек взяла под опеку бабушка со стороны сожителя. Дети не будут помещены в специализированные помещения, они будут оставаться у родственников под предварительной опекой, – отметила Таболина.