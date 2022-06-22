За нарушителями правил парковки в Уфе будет следить система «Ангел»

фото: Ufacity.info

В Уфе за нарушителями правил парковки, которые ставят свои машины на газонах и цветочных клумбах, будет следить автоматизированная система «Ангел: административная комиссия». Ее внедрили в работу в этом году. Об этом 22 июня сообщила мэрия.

– Система позволяет полностью автоматизировать процессы административного производства за счет использования шаблонов документов, визирования с помощью электронной цифровой подписи, автоматического отслеживания данных об оплате и статусах почтовых отправлений, – передали в администрации.

Там пояснили, что для каждой административной комиссии были куплены комплексы «Дозор-МП». Они позволяют фиксировать правонарушения на фото, автоматически формируя список номеров машин нарушителей и определения в ГИБДД об установлении данных собственника автомобиля.

В мэрии добавили, что только за текущий год в Уфе было зарегистрировано 10,2 тыс. фактов нарушений правил парковки на газонах и возле мусорных контейнеров.