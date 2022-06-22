Температура воздуха в Башкирии поднимется до 32 градусов

В эту пятницу, 24 июня, дневная температура воздуха в Башкирии может подняться до 32°. Жара ожидается на юге региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В эту пятницу, 24 июня, дневная температура воздуха в Башкирии может подняться до 32°. Жара ожидается на юге региона. В среднем по республике столбики термометров покажут +21, +26°. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Сегодня, 22 июня, местами по республике пройдет кратковременный дождь. Ветер будет умеренным, днем при грозе возможны порывы до сильного. Солнце прогреет воздух до +22, +27°.

23 июня характер погоды существенно не изменится. Разве что температура будет на пару градусов выше: ночью +12, +17°, днем +24, +29°.