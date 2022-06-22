В Уфе на четыре часа ограничат проезд по улице возле железнодорожного вокзала

В Уфе на четыре часа перекроют крайнюю левую полосу проезжей части на улице Вокзальной от здания №39 до пересечения с Карла Маркса

Сегодня, 22 июня, в Уфе на четыре часа перекроют крайнюю левую полосу проезжей части на улице Вокзальной от здания №39 до пересечения с Карла Маркса. Участок располагается рядом с железнодорожным вокзалом. Проезд там ограничат в период с 12:00 до 16:00.

– Также на данном участке с 14.00 до 15.00 часов будет полностью ограничено движение грузовых транспортных средств, – передали в администрации.

Как уточнили в мэрии, ограничение на проезд транспорта по Вокзальной связано «с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби» – годовщине начала Великой Отечественной войны.