В Уфе прогнозируется магнитная буря

Метеочувствительные люди могут столкнуться с головокружением, слабостью, мигренью.

В Уфе в ближайшую пятницу, 24 июня, прогнозируется магнитная буря. Ее мощность, по данным портала Gismeteo, достигнет 5 баллов, она классифицируется как умеренная геомагнитная буря. Однако такой бури достаточно для метеочувствительных людей, которые могут столкнуться с головокружением, слабостью, мигренью.

Магнитная обстановка земли начнет меняться уже вечером в четверг, 23 июня, а пик колебаний придется на 24. Высокий уровень возмущения магнитного поля продержится на протяжении всего дня. Обстановка немного ослабнет до уровня 3 балов 25 и 26 июня, и 27 июня магнитосфера войдет в стабильное состояние.