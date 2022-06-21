Ефрейтор из Башкирии погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Молодой ефрейтор посмертно награжден Орденом Мужества за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

В ходе военной спецоперации на Украине погиб еще один житель Башкирии. На этот раз печальная новость пришла в Салаватский район.

- При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Шарипово Исанбаев Руслан Альфритович, - написал Марс Кашапов, глава района.

Молодой ефрейтор посмертно награжден Орденом Мужества за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.

Чиновник выразил соболезнования семье и близким Руслана. Дата и время, а также место похорон пока неизвестны.