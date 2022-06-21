Восемь матерей хотели отказаться от своих новорожденных детей в Уфе

С новоиспеченными мамами поработали специалисты и убедили женщин оставить своих детей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала текущего года в Уфе восемь молодых матерей хотели отказаться от своих детей. От этой затеи их отговорили сотрудники соцслужбы и психологи центра «Саторис».

Об этом сообщила замглавы администрации города Гуллярия Ялчикаева на заседании тематического круглого стола в госсобрании. С новоиспеченными мамами поработали специалисты и убедили женщин оставить своих детей.

Также Ялчикаева привела данные об абортах – показатель в 2021 году по сравнению с 2020 годом улучшился. В 2020 году беременность прервали 12 горожанок, в 2021 – восемь.