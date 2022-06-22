В Башкирии вандалы разрушили скейт-площадку

На фотографиях видно, как хулиганы повредили боковую фанеру – сломали, а кусок выбросили.

В Стерлитамаке вандалы разрушили скейт-площадку на проспекте Октября, сообщили в администрации города. Там же отметили, что соответствующие документы уже направлены в УВД. Нарушителей поймают и привлекут к ответственности.

Площадку обещали восстановить. На фотографиях видно, как хулиганы повредили боковую фанеру – сломали, а кусок выбросили. Также «украсили» заборы странными надписями из баллончика.

В администрации Стерлитамака попросили жителей и гостей бережно относиться к городским объектам.

- Если вы стали свидетелем порчи муниципального имущества, пожалуйста, звоните в полицию по номеру 102. Зафиксируйте акт вандализма на фото или видеокамеру вашего телефона, – написали в соцсетях.