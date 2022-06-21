16 домов в Уфе остались без холодной воды из-за утечки

Воды нет в 16-ти домах
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Уфе накануне 16 жилых домов остались без холодной воды, сообщает «Уфаводоканал». Как сообщили в предприятии, на колодце между улицами Шота Руставели и Российской произошла авария.
Сейчас специалисты занимаются ремонтом – для этого они отключили трубопровод диаметром 500 мм.
Дома, в которых не будет холодного водоснабжения:
- № 18, 18а, 20, 22/2 по улице Шота Руставели;
- № 4, 4/1, 6, 8 по улице Даута Юлтыя;
- № 11, 11/2, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3 по улице Российской.
О сроках не сообщается.
«Уфаводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.