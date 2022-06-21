Башкирия субсидирует предприятия лесопромышленной отрасли на 50 млн рублей

В текущем году правительство Башкирии намерено предоставить предприятиям лесопромышленной отрасли субсидии на 50 млн рублей, чтобы возместить часть затрат на покупку техники и оборудования Фото: Олег УКЛАДОВ

В текущем году правительство Башкирии намерено предоставить предприятиям лесопромышленной отрасли субсидии на 50 млн рублей, чтобы возместить часть затрат на покупку техники и оборудования. Об этом 21 июня на заседании местного кабмина сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

– В текущем году данной мерой планируют воспользоваться более 65 предприятий лесозаготовительной, деревообрабатывающей целлюлозно-бумажной и мебельной сфер деятельности. До конца 2022 года получатели субсидии закупят новое оборудование и технику на общую сумму более 500 млн рублей, – сказал чиновник.

Прием заявок на субсидирование предприятий лесопромышленного комплекса будет объявлен в октябре. Меры господдержки предусматривают возмещение 20% понесенных затрат на покупку целлюлозно-бумажного, мебельного, деревообрабатывающего оборудования, а также лесозаготовительной, лесохозяйственной, лесопожарной и лесовозной техники. Также субсидии возместят 80% понесенных затрат на первоначальный взнос по договору лизинга. Одно предприятие сможет получить от региона максимум 10 млн рублей.