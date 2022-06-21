МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах и сильном ветре

Местами по Башкирии 22 июня ожидаются грозы и сильный северо-западный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

Местами по Башкирии завтра, 22 июня, ожидаются грозы и сильный северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом предупредило региональное МЧС.

Синоптиков Башгидромета прогнозируют в республике переменную облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +9, +14°. Днем столбики термометров покажут +22, +27°.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 июня, по Башкирии пронесся штормовой фронт, который принес с собой ливень, сильный ветер и град.