Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2022 14:03

МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах и сильном ветре

Порывы достигнут 18 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Местами по Башкирии 22 июня ожидаются грозы и сильный северо-западный ветер

Местами по Башкирии 22 июня ожидаются грозы и сильный северо-западный ветер

Фото: Евгения ГУСЕВА

Местами по Башкирии завтра, 22 июня, ожидаются грозы и сильный северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом предупредило региональное МЧС.

Синоптиков Башгидромета прогнозируют в республике переменную облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +9, +14°. Днем столбики термометров покажут +22, +27°.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 июня, по Башкирии пронесся штормовой фронт, который принес с собой ливень, сильный ветер и град.