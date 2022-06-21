В Уфе затопило главное городское кладбище. Вот, что тут происходит

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В Уфе затопило дорогу на кладбище в Тимашево в северной части города.

В последние несколько дней в Башкирии бушует непогода – дует сильный ветер и идут дожди. В таких условиях затапливается не только городские улицы, но и проселочные дороги. Так, уфимка Венера М. сообщила о печальной ситуации, которая происходит на кладбище за поселком Тимашево в столице Башкирии.

- Дороги нет, заболочено. Кладбище называется «Северное 2». Кто должен и ответственен был за благоустройство? – возмущается уфимка в соцсетях.

В администрации столицы приняли жалобу женщины и пообещали разобраться в непростой ситуации до 24 июня.