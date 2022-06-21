В Уфе вынесли приговор женщине, «купившей» водительские права

Советский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице, которая благодаря взятке инспектору ГИБДД незаконно получила водительские права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице, которая благодаря взятке инспектору ГИБДД незаконно получила водительские права. Об этом 21 июня сообщила башкирская прокуратура.

В 2019 году подсудимая обратилась к сотруднику автошколы с просьбой помочь с получением водительских прав – она опасалась, что не сможет сдать практическую часть экзамена. Женщина перечислила сообщнику 17 тыс. рублей, а он передал деньги инспектору межрайонного регистрационно-экзаменационного отела республиканской ГИБДД. Таким образом злоумышленница смогла заполучить заветное удостоверение.

Во время заседания подсудимая признала вину. Ей назначили штраф в 100 тыс. рублей. Уголовное дело против инспектора ГИБДД и посредника из автошколы пока находится на стадии расследования.