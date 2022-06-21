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Общество21 июня 2022 13:25

В Уфе вынесли приговор женщине, «купившей» водительские права

Она отделалась штрафом, почти в шесть раз превышающим размер взятки сотруднику ГИБДД
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Советский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице, которая благодаря взятке инспектору ГИБДД незаконно получила водительские права

Советский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице, которая благодаря взятке инспектору ГИБДД незаконно получила водительские права

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице, которая благодаря взятке инспектору ГИБДД незаконно получила водительские права. Об этом 21 июня сообщила башкирская прокуратура.

В 2019 году подсудимая обратилась к сотруднику автошколы с просьбой помочь с получением водительских прав – она опасалась, что не сможет сдать практическую часть экзамена. Женщина перечислила сообщнику 17 тыс. рублей, а он передал деньги инспектору межрайонного регистрационно-экзаменационного отела республиканской ГИБДД. Таким образом злоумышленница смогла заполучить заветное удостоверение.

Во время заседания подсудимая признала вину. Ей назначили штраф в 100 тыс. рублей. Уголовное дело против инспектора ГИБДД и посредника из автошколы пока находится на стадии расследования.