С начала пандемии в Башкирии подтвердилось почти 290 тыс. случаев коронавируса

Прямо сейчас носителями инфекции являются 443 жителя региона: 107 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 727 человек. Об этом сообщил местный Минздрав.

COVID-19 подтвердился еще у 49 жителей. Всего на территории республики было зарегистрировано почти 290 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом более 283,7 тыс. человек, 83 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 443 жителя региона: 107 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома – у них легкая форма заболевания.